شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 9 أشخاص تخصصوا فى الاحتيال الهاتفى بقبضة شرطة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت شرطة الشارقة 9 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة تشكيل عصابة متخصصة تستدرج الضحايا بأساليب خادعة وسرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجدداً، أفراد الجمهور من التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي يدعي مرسلوها أنهم يمثلون بنوكاً في الدولة، للحصول على البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية، التي يتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى الحسابات البنكية واختراقها.

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جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، ما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب 96 ألف درهم من رصيده.