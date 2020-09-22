شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي برسالة على برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دبي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف غدًا، الأربعاء، 23 سبتمبر من خلال سلسلة من الفعاليات العائلية إلى جانب إضاءة أشهر معالم المدينة بألوان العلم السعودي.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - احتفالية متميزة بمناسبة هذا اليوم تكريما للمواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص واحتفاء بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وتدعو السكان والمقيمين من كافة الجنسيات في دبي للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الخاصّة.

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واحتفالا بهذه المناسبة قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بإنتاج مقطع فيديو يستعرض الروابط المتينة بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والأشقاء في السعودية حيث يعرض الفيديو لقطات خاصة تجمع الأصدقاء والعائلات ويعكس مشاعر الفرح والوحدة والتآلف من خلال لقطات للفنون الشعبية وعروض الليزر تأكيدا على وحدة البلدين وعلاقاتهما القوية.

كما ستتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بألوان العلم السعودي في 23 سبتمبر وذلك تكريما للمواطنين السعوديين في دولة الإمارات وخارجها حيث سيعرض "برج خليفة" رسالة تهنئة احتفالا بهذه المناسبة ويتزين بالعلم السعودي على واجهته التي تعتبر الأطول على مستوى العالم.. كما يستضيف "برواز دبي" في حديقة زعبيل وفندق "برج العرب" عروضا خاصة للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي 23 سبتمبر يمكن لزوار دبي "فستيفال سيتي مول" مشاهدة العرض المذهل "تخيّل" الذي يتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع ضمن جدول الفعاليات التي يقدمها مركز التسوق.