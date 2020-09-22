الإمارات وليتوانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائى ومواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، والتي عُقِدت "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض الجانبان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - تجربة البلدين في مكافحة "كوفيد-19" وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحث الطرفان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين إزاءها.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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