شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلا فى اشتباكات بين الجيش السورى وداعش بريف الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، سقوط 28 قتيلا فى اشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى ريف الرقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن هجمات استفزازية كيميائية وإلقاء اللوم على القوات الحكومية.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب رئيس مركز المصالحة، ألكسندر جرينكيفيتش، إن المعلومات الواردة تتحدث عن تخطيط مسلحي جبهة النصرة لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في القطاع الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف نائب رئيس مركز المصالحة، أن المسلحين ينوون فبركة هجمات كيميائية في مدينة أريحا وبلدة بسامس بغية اتهام قوات الحكومة السورية لاحقا باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، لافتا إلى أن التحضيرات جارية، حسب المعلومات المتوفرة، في أماكن الاستفزازات المتوقعة لتصويرها، وذلك بمشاركة نشطاء "الخوذ البيضاء".

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الفصائل المسلحة إلى الامتناع عن الاستفزازات العسكرية واتباع مسلك التسوية السياسية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.