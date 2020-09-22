شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطا لحضور حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90 بالمملكة فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة سبق السعودية عن 12 شرطا وضعتها المملكة لحضور حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث تواجه الحفلات، التي تنطلق فعالياتها بدءاً من الليلة المقبلة تحديات قوية وسط جائحة كورونا، وستقام الاحتفالات بين مدينتي الرياض وجدة بمشاركة 11 نجماً من شتى أنحاء الوطن العربي.

ووفقا للصيحفة تستمر الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، في ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد كوفيد-19 لضمان سلامة الجميع.

ومن ضمن هذه الإرشادات:

1- يجب أن يكون جميع الحاضرين مسجلين في تطبيق (توكلنا وتبعاد)، ولن يُسمح بالدخول من البوابات وفقًا لبروتوكول التطبيق.

2- ينصح كبار السن فوق (65 سنة) الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور.

3- يحظر الدخول بدون قناع.

4- يجب ارتداء القناع في جميع الأوقات.

5- لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عاماً بالدخول.

6- سيتم أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول فوق 38 درجة أو يمنع دخول أي علامات للأعراض.

7- غير مسموح بارتداء القفازات.

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8- عقم اليدين قبل الدخول والخروج.

9- الحفاظ على مسافة اجتماعية 1.5 متر.

10- يحظر تغيير المقاعد.

11- يحظر المصافحة.

12- آداب العطس لضمان وجود آمن

وبحسب الصحيفة السعودية، ستكون هناك حفلة للفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بالصالة الخضراء بالدمام، ورابح صقر يوم الجمعة 25 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة للفنان ماجد المهندس يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

ويسبقها عدد من الحفلات بجدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة أحلام بحفل يوم 22 سبتمبر، والحفلة الثانية للفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك 23 سبتمبر.

فى حين تحيى أنغام وتامر عاشور يوم 24 سبتمبر، والفنان محمد حماقي حفلات جدة يوم 25 سبتمبر. والفنان عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، في حين بدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الحالى.

وتحتفل المملكة العربية السعودية فى 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودي، الذى يشهد هذا العام تحت شعار (همة حتى القمة)، فعاليات متنوعة تقام فى جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وكان الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، قد تمكن فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً فى العام 1930.