الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ90 تحت شعار "معًا.. أبدًا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، السعودية احتفالاتها باليوم الوطني السعودى الـ90، غدًا الموافق 23 سبتمبر 2020، بحسب صحيفة سبق.

وتجسد مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتأتي مشاركة الإمارات هذا العام تحت شعار "معًا.. أبدًا" في تأكيدا لروح الأخوة والصداقة والمحبة.

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد المملكة العربية السعودية غدًا الأربعاء 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات. وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطنى على الإطلاق.