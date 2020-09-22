العاهل الأردني: العالم يواجه جملة من التحديات بمقدمتها قضية اللاجئين والفقر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، إن العالم يواجه جملة من التحديات في مقدمتها قضية اللاجئين والفقر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وقال العاهل الأردني ،إن أزمة وباء فيروس كورونا أظهرت التصدعات في نظامنا العالمي.
وتابع العاهل الأردني: طريق السلام عن طريق إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
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