لبنان.. انفجار في الجنوب والجيش يبدأ تحقيقا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه بدأ تحقيقات في انفجار وقع بأحد مباني إقليم التفاح جنوبي البلاد، المحاذي للحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش، عبر بيان: في حوالى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء (13:00 ت.غ) وقع انفجار في أحد المباني في بلدة عين قانا بإقليم التفاح.

وتابع: "على الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش، وباشرت التحقيقات في أسباب الانفجار".

وذكرت الوكالة الوطنيّة للأنباء (رسمية) أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لـ"الطيران الحربي والتجسسي المعادي (إسرائيل)".

وأفادت مراسلة الخليج 365 بأن الانفجار أصاب عددا من الأشخاص بجراح، وألحق أضرارا كبيرة بعدة مبانٍ، فيما تصاعدت أعمدة دخانية كثيفة في المناطق المحيطة بالبلدة.

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وقالت مصادر محلية إن معلومات أولية تشير إلى انفجار مستودع للأسلحة تابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية (حليفة إيران). وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها.

وفرض مسلحون تابعون لـ"حزب الله" طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، ومنعوا الناس من الاقتراب.

ولم يصدر على الفور تعقيب على الحادث من "حزب الله"، الذي يسيطر على منطقة جنوبي لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وحلقت طائرات معادية إسرائيليّة في أجواء العاصمة بيروت على علوٍ منخفضٍ، وفق مراسلة الخليج 365.

وتصاعد توتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الشهور الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.