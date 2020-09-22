شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق «تابع» لإدارة المبيعات وعمليات التوزيع.. تعرف على مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية IHR اليوم الثلاثاء، إطلاق تطبيق “تابع” عبر هذا الرابط (اضغط هنا) لجميع الهواتف الذكية.

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ويُستخدم التطبيق في إدارة المبيعات وعمليات التوزيع من قبل مندوبي المبيعات والموزعين والمصنعين الذين لديهم موظفون ميدانيون؛ حيث تزامن التدشين مع اليوم الوطني 90 وقدمت الشركة التطبيق مجانًا ولمدة 90 يومًا.

وجاءت أبرز ميزات التطبيق من خلال تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لموظفي المبيعات الميدانيين عند زيارتهم للعملاء، وإدارة أوامر المبيعات وإعداد التقارير، وتخطيط جداول المواعيد، وإدارة الحضور والإجازات، كما يعد تطبيق “تابع” أحد أفضل تطبيقات البائعين والموظفين وإعداد التقارير والأتمتة، ويلبّي احتياجات الأعمال المختلفة التي تشمل السلع الاستهلاكية، والأدوية، والخدمات الميدانية، والملابس، والسيارات، وغيرها من الجهات التي تحتاج لفريق من موظفي المبيعات الميدانيين.

ويسهم تطبيق “تابع” في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 30٪ على الأقل، وتحسن في الإنتاجية وكفاءة قوة المبيعات للشركات التي لديها العديد من موظفي المبيعات.