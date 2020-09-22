شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها.

وعثرت الجهات الأمنية بداخل الوكر على 17 مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال، وأدوات تستخدم في تزييف العملات، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.