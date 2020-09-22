© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر، وذلك بعد أن كان مقررا له، مساء أمس الاثنين.
وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.
ونشرت بوابة الحكومة المصرية رابط تسجيل الرغبات للطلاب، وهو كالتالي:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... طلاب الثانوية العامة ينهون تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من التنسيق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.