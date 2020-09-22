مصر... طلاب الثانوية العامة ينهون تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من التنسيق اليوم

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وأفادت صحيفة "الوطن"، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والحدود الدنيا للكليات والمعاهد، خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم إعلان نتيجة مرحلة التحويلات لطلاب المرحلة، للبدء في إرسال كشوفات الطلاب للجامعات.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر، وذلك بعد أن كان مقررا له، مساء أمس الاثنين.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

ونشرت بوابة الحكومة المصرية رابط تسجيل الرغبات للطلاب، وهو كالتالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/