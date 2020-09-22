وكالة تكشف سبب انفجار عين قانا جنوبي لبنان

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في سياق متصل زعمت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، لم تذكر اسمه، بأن "الانفجار وقع في مخبأ أسلحة تابع لحزب الله، وسببه خطأ فني"، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح.

وقال المصدر الأمني، حسب زعم الوكالة، إن "خطأ فنيا تسبب في وقوع الانفجار الذي تصاعدت في أعقابه سحابة من الدخان الأسود في سماء المنطقة"، فيما قال مصدر أمني آخر، إن "حزب الله كان قد فرض طوقا أمنيا حول موقع الانفجار على بعد نحو 50 كم جنوبي بيروت".

بينما صرح الخبير العسكري، العميد المتقاعد، أمين حطيط، لوكالة "سبوتنيك"، أن الانفجار الذي وقع في خراج بلدة عين قانا، جنوبي لبنان، ناجم عن انفجار في مستودع تخزن فيه مخلفات الحرب.

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وكانت قناة "الجديد" اللبنانية قالت إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في منزل تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وقد فرض الحزب طوقا أمنيا في الموقع".

وهز انفجار عنيف مدينة عين قانا، جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، سمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة. وبحسب المراسلة، لم تعرف أسباب الانفجار حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الانفجار ناجم عن احتراق محطة محروقات في المنطقة.