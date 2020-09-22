بطارية فائقة وسعر منافس... "ريلمي" تطرح هاتف "سي 15" في مصر

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كما شملت سماعات "بودز كيو"، بتجربة استماع تصل إلى 20 ساعة متصلة، وسماعات "بودز كلاسيك" التي تدعم الصوت فائق الجودة بأحدث التقنيات الحصرية، إلى جانب ساعة "ريلمي" الذكية التي تقدم حزمة من أحدث التطبيقات الترفيهية والطبية، و14 وضع رياضي.
ويمتلك "سي 15" بطارية 6000 مللي أمبير مع كاميرا رباعية، تمكنه من إجراء مكالمات هاتفية لمدة 46.4 ساعة، وتشغيل لعبة "بابجي" لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وتطبيق "إنستغرام" لأكثر من 23 ساعة ومشاهدة "يوتيوب" لقرابة 29 ساعة متصلة، وبسعر أقل من 3000 جنيه.
ويأتي الهاتف بنسختين الأولى بسعة تخزين 64 غيغابايت وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت بسعر 2790 جنيه مصري والثانية بسعة تخزين 128 غيغابايت مع ذاكرة عشوائه 4 غيغابايت بسعر 2990 جنيه مصري.
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