شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة الإمارتية تنتهى من الربط بمنظومة الدرهم الإلكترونى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية فى الإمارات، من إتمام عملية ربط الوزارة بمنظومة الدرهم الإلكترونى الجديدة، بهدف توفير حلول الدفع الرقمي لخدمات الوزارة، وذلك في إطار مواصلة الجهود والتعاون المشترك بين وزارتى الطاقة والبنية التحتية والمالية لضمان تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات فعملية ربط وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، سيتمكن المتعاملون من دفع رسوم الخدمات كافة بسهولة ويسر ودون عناء، حيث إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى من خلال شراكاتها إلى مواكبة المتغيرات والاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات تحقيقاً لتوجهات حكومة الإمارات في تحقيق جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة مواصلتها العمل لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة للارتقاء بعملياتها وتيسر إجراءات سداد رسوم خدماتها على المتعاملين، مشيرة إلى استمرار جهودها لتقديم خدمات مرنة وسهلة تلبي تطلعات المتعاملين، وتدعم توجه الدولة للـ50 عاماً المقبلة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

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وتشمل حزمة الخدمات التي تستهدفها الوزارة من عملية الربط 26 خدمة، هي طلب تقدير قيمة أضرار الحوادث، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل أو مخرج جانبي الطريق، بالإضافة إلى طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل أو مخرج جانبي الطريق وإصدار شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وإصدار شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم.

كما تشمل الخدمات كذلك طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لوضع لوحات إرشادية دالة على معالم دائمة على جوانب الطريق وتجديد شهادة عدم ممانعة لوضع لوحات إرشادية دالة على معالم دائمة على جوانب الطريق، فضلاً عن طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة على جانب الطريق، وتجديد شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة على جانب الطريق، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لعمل تحويلة مرورية، وكذلك طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لعمل تحويلة مرورية وإصدار شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة أسفل الطريق.

وتشمل الخدمات أيضاً طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة أسفل الطريق وشهادة وتجديد عدم ممانعة لخدمات أخرى، بالإضافة إلى شراء المخططات الخاصة بالأعمال الكهربائية وغيرها من الخدمات المرتبطة بعمل الوزارة وخدمة التقارير الجيولوجية والتقارير الجيوفيزيائية والأفلام الجيولوجية والخرائط الجيولوجية والزيارات الميدانية وشهادة عدم ممانعة بإزالة الرواسب الطينية من بحيرات السدود.