الجيش اللبنانى يعلن مباشرته التحقيقات فى أسباب الانفجار بجنوب البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني بدء التحقيقات لبيان أسباب الانفجار القوي الذي وقع ببلدة "عين قانا" الواقعة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان مقتضب - أن الانفجار وقع حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في أحد المباني، وأن قوة الجيش حضرت إلى المكان لتباشر التحقيقات.

على صعيد متصل، فرض "حزب الله" طوقا أمنيا محكما حول بلدة "عين قانا" ومنعت عناصر الاقتراب بصورة كلية من بؤرة الانفجار الذي وقع بداخل أحد المباني السكنية التابعة للحزب بأطراف البلدة، وتسبب في انهيار المبنى بشكل كامل، إلى جانب تصدع المنازل والمباني السكنية المجاورة وتحطم واجهاتها الزجاجية.

ولم يتبين حتى الآن بصورة رسمية السبب المؤدي إلى وقوع الانفجار، وسط تضارب كبير في المعلومات والأنباء حول طبيعة المبنى، ما بين تأكيدات أن المبنى يستخدم كمستودع للأسلحة والذخائر لصالح حزب الله، وراوية ثانية مفادها أن المبنى يعود لإحدى الجمعيات التابعة لحزب الله والمتخصصة في نزع الألغام ومخلفات الحروب.



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