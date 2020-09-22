جوتيريش يؤكد أن الوقت قد حان للسلام والمصالحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الطريق نحو السلام أصعب ما يكون في المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، قائلا: "حان الوقت للدفع جماعة باتجاه السلام والمصالحة".

وطالب جوتيريش - في كلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - بتعزيز الجهد الدولي بقيادة مجلس الأمن لوقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام، وقال "علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب حرب باردة جديدة".

وأضاف: "لن نتخلى عن هدف السلام حتى في المناطق التي تشتد فيها ضراوة النزاع، حيث نسعى في اليمن بكل جهدنا إلى الجمع بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك ووقف إطلاق النار وتنفيذ تدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة واستئناف العملية السياسية".

وتابع: "لدينا من الأسباب ما يدعو إلى الأمل، على خلفية اتفاق السلام الجديد الذي أبرم بين حكومة السودان والحركات المسلحة، وكذا مفاوضات السلام الأفغانية التي تعد إنجازا تحقق بعد سنوات من الجهد".

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