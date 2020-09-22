شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وفرنسا تقدمان 80 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن المانيا وفرنسا قدمتا اليوم الثلاثاء، مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 80 مليون يورو.

وأضاف اشتية في بيان أصدره مكتبه "أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية ألمانيا على دعمها المستمر لنا في فلسطين، وهذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو ستذهب معظمها الى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع".

وتابع قائلا "وقعنا صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة مع استمرار عدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل عمولة 3 في المئة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطيني.

وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلي 1.4 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ومن المقرر ان يذهب الدعم المالي الألماني والفرنسي لمساعدة قطاعات مختلفة.

وقال اشتية "المياه شيء مهم وملًح لقطاع غزة والكهرباء كذلك وخلق فرص العمل وهذا الأمر أيضا يأتي في إطار اهتمامنا بموضوع التدريب المهني".

"هذه المساعدة تأتي في صلب أولوياتنا في القضايا المتعلقة بالتدريب المهني والقضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس".

وأضاف قائلا "هذه رسالة من السيد الرئيس (محمود عباس) لأهلنا في قطاع غزة بأن الوطن واحد وستبقى أيدينا على نبض المواطن وكل ما نستطيع أن نقدمه لقطاع غزة لن نبخل بذلك مهما كان."

وتعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا في تركيا اليوم لبحث المصالحة وإنهاء الإنقسام المستمر منذ 13 عاما.