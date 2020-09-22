شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد المركزى الإماراتى من الذهب يقفز 28.6% إلى 8.46 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مصرف الإمارات المركزى، رصيده من الذهب بنسبة 28.6% خلال شهر يوليو وحده، لتصل قيمة حيازته 8.462 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بنحو 6.58 مليار درهم نهاية شهر يونيو السابق.

ونقلت صحيفة الرؤية عن النشرة الإحصائية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي ارتفعت قيمة حيازته من الذهب منذ بداية العام إلى نهاية يوليو بنحو 110%، حيث كانت قيمة رصيده الذهبي 4.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ونمت أصول مصرف الإمارات المركزي الإجمالية نحو 0.5% إلى 446.36 مليار درهم في شهر يوليو 2020 مقابل 444.24 مليار درهم في يونيو.

وبلغت السيولة وأرصدة البنوك لدى المركزي نهاية يوليو الماضي 251.12 مليار درهم بارتفاعها بنسبة 2.6% على أساس شهري.

Advertisements

ونمت الودائع لدى المركزي نحو 0.2% إلى 86.47 مليار درهم، فيما تراجعت السندات الأجنبية 36% إلى 9.17 مليار درهم مقابل 14.31 مليار درهم في شهر يونيو 2020.

فيما أغلقت البنوك الوطنية 23 فرعاً مصرفياً خلال شهر واحد ليصل إجمالي عدد فروعها المصرفية إلى 588 نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ611 فرعاً نهاية يونيو السابق، وذلك بعد أن ألغت 18 فرعاً في يونيو.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية أغلقت منذ بداية العام الجاري إلى نهاية يوليو 68 فرعاً.

وبقيت أعداد فروع البنوك الأجنبية دون تغير عند 78 فرعاً نهاية يوليو وهو نفس العدد منذ بداية العام.

وبذلك تصل أعداد الفروع المصرفية للبنوك العاملة في السوق المحلي «الوطنية والأجنبية» وفق الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المركزي إلى 666 فرعاً مقارنة بـ735 فرعاً نهاية العام الماضي.