شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: التوقيع على إعلان تأييد السلام مع اسرائيل يعزز دعائم الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ولي عهد البحرين على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة جهود دعم السلام والاستقرار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال ولي عهد البحرين، إن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع اسرائيل يعزز دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفى وقت سابق، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن توقيع البحرين على إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخراً بين الامارات وإسرائيل، جاء انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل، واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف العاهل البحريني خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، - وفقا لما أذاعته الوكالة البحرينية - أن توقيع البحرين تأييدا للسلام يعد إنجازا تاريخيا مهما على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.