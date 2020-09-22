شكرا لقرائتكم خبر عن العربية تؤكد تخلى ناصر الخليفى عن جيروم فالك فى قضية فساد فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن القطرى ناصر الخليفى رئيس مجموعة قنوات بى إن سبورت بدأ يتخلى عن الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك، خلال جلسة المحاكمة التي تعقد فى سويسرا.

وفى وقت سابق، قال النائب الاتحادي السويسري، اليوم الثلاثاء، إن رواية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، شبيهة بالأسطورة.

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وكشف النائب العام السويسري، أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ5 ملايين يورو.

وكشف النائب العام عن أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص. واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".

وكان موفد قناة العربية بسويسرا، أكد أن آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة بناصر الخليفى، أن هناك مخالفات خاصة بحقوق بث المباريات وملف كأس العالم، مشيرا إلى أن الخليفى متورط فى تقديم رشوة عبارة عن فيلا فاخرة للأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم مقابل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.