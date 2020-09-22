شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إرجاء محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير عن انقلاب 1989 إلى الأول من الشهر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رفعت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وكبار معاونيه المدنيين والعسكريين إلى السادس من أكتوبر المقبل، ويحاكم البشير ومعاونيه على خلفية انقلاب عام 1989. وكانت جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى عريضة الاتهام والرد على بعض طلبات الدفاع والاتهام.، ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.

واستجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب خلال الجلسة السابقة لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح القاضي السودانى مولانا عصام الدين ردا على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة بسبب افتقارها للشروط الصحية، مؤكدا أن المحكمة نقلت رأى هيئة الدفاع للسلطة القضائية وأنها تبذل جهودا لإيجاد قاعة بديلة، باعتبار أن الوباء لا يزال موجودا.