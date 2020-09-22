شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ارتفاع نسبة الشفاء من "كورونا" إلى 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" في العراق إلى ما يقارب 80 %، مشيراً الى أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا انخفضت إلى 2.7%.

وقال طلال - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة وإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته".

وأشار إلى أنه تم حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية".

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