شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة تنمية المجتمع بالإمارات تطلق أول دليل توظيف لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات ناصر إسماعيل، عن إطلاق أول دليل خاص بتوظيف أصحاب الهمم، مزوّد بتقنية الترجمة إلى لغة الإشارة من خلال شخصية كرتونية افتراضية ثلاثية الأبعاد (أفاتار)، والذي تم تصميمه وفق رؤية الوزارة ومستهدفاتها لتمكين أصحاب الهمم، حيث يعد هذا المشروع علامة فارقة في سبيل جعل المحتوى المكتوب يصل للصم بلغة الإشارة وبشكل أسهل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال إن الوزارة عملت على تحقيق ترجمة ذكية لدليل توظيف أصحاب الهمم بلغة الإشارة، حيث تم مراجعة جميع الإشارات في الدليل الذكي الذي يتألف من 8 فصول، من قِبل المختصين بإدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، تمهيداً لإطلاق الدليل عبر موقع وزارة تنمية المجتمع، بما يحقق تسهيل عملية توظيف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة تنمية المجتمع هذا العام، باليوم الدولي للغة الإشارة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، بعد تحقيقها إنجازات إضافية نوعية ضمن مساعيها لتمكين الصم وذوي الإعاقة السمعية، سواء كان ذلك في إطار التوظيف والعمل أو في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بكل سهولة ويسر.