شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 852 إصابة و 939 حالة شفاء جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإمارات تسجيل 852 إصابة و 939 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في إحاطة صحفية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين، عن إجراء 72388 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وسجلت الفحوصات 679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 85,595 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 405 حالات.
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