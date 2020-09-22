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حكومة السودان تعلن استعادة الخطوط البحرية بدءا من اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق الركن مهندس بحري  ابراهيم جابر  عضو  المجلس  السيادى الانتقالى عن استعادة شركة  الخطوط البحرية السودانية  (سودان لاين) اعتبارا من اليوم  باعتبارها الناقل  الوطنى وعماد  التنمية.

 

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بقاعة القوات البحرية بالخرطوم مبادرة (استعادة الخطوط البحرية السودانية ) تحت شعار (الناقل  البحرى الوطني عماد التنمية وعائد بأمر الشعب) تحت رعاية وزير وزارة البني التحتية المكلف  والنقل المهندس هاشم ابنعوف .

 

ونقلت وكالة أنباء السودان، عن جابرإن قوله : الخطوط البحرية  تعتبر شركة عملاقة  ولها عائد أرباح للبلاد لافتا ان إنهيارها بسبب تدخل جهاز الآمن السابق في إدارتها وعملها الأمر الذي دفع  بخروج كوادرها الي خارج البلاد مشيرا الي انها كانت تتمتع بكوادر رفيعة من كفاءات وخبرات.

 

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واشار الى أن مبادرة استعادة الخطوط البحرية السودانية اليوم هي من المبادرات الوطنية  التي أسهمت فيها  مرحلة  التغيير والثورة المجيدة  والتي وجهت الشعب  نحو  قضايا الوطن.

 

 

 

ووجه بالاسراع بالعمل على إنفاذ المبادرة حتى يصل السودان لمصاف الدول المتقدمة في ظل انفتاح السودان القريب مع العالم  .

 

وامتدح كل الذين عملوا ولازالوا يعملون من أجل إعادة سيرة الناقل الوطنى مشيدا بالمبادرات الوطنية التي تقدم بها ابناء الوطن بالخارج مؤكدا ان المسؤولية كبيرة  وتتطلب تضافر الجهود  من أجل إعادة الناقل الوطني البحري ،مشيدا بتعاون وزارة البني التحتية والنقل ومساهمتهما في التنمية المستدامة بالبلاد وتعاونها في المبادرة الوطنية باستعادة الخطوط البحرية.

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