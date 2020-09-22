شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ " الفاو " 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت سلطنة عُمان بجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في إقامة المؤتمرات الإقليمية والاجتماعات الوزارية على مستوى دول الإقليم بهدف تطوير منظومة العمل وتعزيز الشراكة بما يضمن تنفيذ المبادرات والبرامج الإقليمية منها والوطنية ومتابعة أدائها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، فى الاجتماع الوزاري للدورة 35 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة "الفاو"، والذي استضافته السلطنة أمس عبر الاتصال المرئي تحت شعار "أحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويختتم الاجتماع أعماله اليوم الثلاثاء.





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وأكد "الحبسي" – رئيس الاجتماع الوزاري - أن المؤتمرات الإقليمية تُعزز التناغم الإقليمي في تبادل الآراء حول التحديات والأولويات الإقليمية، وأشاد بجهود مدير عام منظمة "الفاو" لتوجهاته المتعلقة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أثرت بشكل ملحوظ على إنتاج الغذاء وتوفير الإمدادات الغذائية في دول الإقليم، وفقاً لتقارير منظمة "الفاو"، حيث أثرت عمليات إغلاق الحدود الدولية وقيود النقل والحجر الصحي منذ بداية الجائحة على التجارة الدولية من المنتجات الغذائية وسلاسل الإمداد الغذائية حول العالم خاصة في بلدان الإقليم الأكثر تضرراً من الجائحة وتلك المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.

وتناقش الدورة الـ 35 حالة الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من حيث تعديل النظم الصحية بحيث تستجيب إلى سكان المدن الذين يزدادون عدداً، وبناء صمود المجتمعات الزراعية لتعزيز الاقتصادات المحلية وتشجيع التوظيف الريفي، وأزمة كورونا في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا "التأثيرات والاستجابات".

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المسئولية وتكاتف الجهود نحو معالجة ما تواجهه المنطقة من تحديات متزايدة على صعيد الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ، حيث يتناول القضايا ذات الأولوية التي تشهدها المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة والتباحث حول التحديات والخيارات لتعزيز وبناء نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.