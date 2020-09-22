شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية عند 634 حالة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا بعد وصولها عند إصابات 634 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منهم 264 محلية، وحالتان خارجيتان فى فنادق الحجر الصحي.

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وأكد جابر - خلال مؤتمر صحفى عقد فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - تسجيل حالتى وفاة بفيروس "كورونا".

وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية توزعت كما يلي، (166 إصابة فى العاصمة، و25 فى الكرك، و38 البلقاء و8 فى إربد و10 فى الزرقاء و3 فى معان وواحدة فى عجلون و3 فى مادبا و10 فى جرش)، لافتًا إلى تسجيل 683 حالة شفاء، كما بلغ عدد الفحوصات لهذا اليوم 12867 فحصًا ليصبح إجمالى الفحوصات 1083488 فحصًا.