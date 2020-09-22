شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية مواصلة الجهد الأمني في ملاحقة خلايا داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي. وأكد الرئيس العراقى خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة الجهد الأمني في مكافحة خلايا داعش الإرهابي، وملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف واعتداء، ترسيخاً لسيادة الدولة وتحقيق العدالة.

وشدد الدكتور برهم صالح على أهمية الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلد.

من جانبه، استعرض الأسدي خطط الجهاز في تحقيق هذه الأهداف، وجاهزية أعضائه في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مثمناً دعم رئيس الجمهورية في الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية في سعيها لحماية المواطنين.

Advertisements