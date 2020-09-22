شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نظام إلكترونى متكامل بقضاء أبوظبى لتقييم أداء الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظاماً إلكترونياً متكاملاً لتقييم أداء الموظفين على مدار العام، بما يوفر آلية واضحة ودقيقة لقياس نتائج الأداء والمستهدفات المطلوبة، تماشياً مع التطور الذي شهدته إجراءات العمل وعملياته المختلفة بجميع القطاعات والإدارات في ظل الاعتماد على الأنظمة التقنية المتطورة.

وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن تطبيق نظام المستهدفات الإلكتروني، يدعم جهود الدائرة لتحقيق التميز والريادة من خلال التركيز على العنصر البشري، وتشجيع ودعم الكفاءات لضمان الجودة والارتقاء بالأداء، بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.