اعتماد نظام إلكترونى متكامل بقضاء أبوظبى لتقييم أداء الموظفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظاماً إلكترونياً متكاملاً لتقييم أداء الموظفين على مدار العام، بما يوفر آلية واضحة ودقيقة لقياس نتائج الأداء والمستهدفات المطلوبة، تماشياً مع التطور الذي شهدته إجراءات العمل وعملياته المختلفة بجميع القطاعات والإدارات في ظل الاعتماد على الأنظمة التقنية المتطورة.
وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن تطبيق نظام المستهدفات الإلكتروني، يدعم جهود الدائرة لتحقيق التميز والريادة من خلال التركيز على العنصر البشري، وتشجيع ودعم الكفاءات لضمان الجودة والارتقاء بالأداء، بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأكد المستشار يوسف العبري، أهمية نظام المستهدفات الإلكتروني، ودوره في توفير آلية واضحة لقياس الأداء بشكل عادل وحيادي وأكثر واقعية، مشيراً إلى العمل على توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع الوظائف في الدائرة، وذلك بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى، والتي أظهرت نتائجها في التقييم النهائي لحجم العمل الإلكتروني، حصول 32 موظفاً على نتائج فاقت المستهدف بنسب تراوحت بين 150% و246%، وفق عدد من معايير التقييم، حسب تخصص كل موظف، وتوزيع المهام في إدارته، والأنظمة التقنية المستخدمة.
وشملت الوظائف المدرجة في التقييم، كاتب العدل والتوثيق، والقيد الإلكتروني، وأمناء السر، ومأمور التنفيذ، ومحاسب التنفيذ، ومحضر الدعوى، وسكرتير التحقيق، ومنفذ الأحكام، وموظفي خدمة المتعاملين الخاصة بالنيابة، وعلاقات الموظفين، وأخصائي التدريب، وضابط الأنشطة والفعاليات، ومشرف الأمن، والمحاسب، والمراقب، والمدقق المالي.
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