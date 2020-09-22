شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى فى المغرب يبقى على سعر الفائدة القياسى بدون تغيير عند 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزي المغربي، على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5 بالمئة اليوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض متوافقة مع التوقعات الاقتصادية.

وأجرى البنك أيضا تعديلا نزوليا لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن انكماشا قدره 6.3 بالمئة، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 بالمئة، مشيرا إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا.

فى شأن أخر، قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد نزول 0.1 بالمئة في يوليو.

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