شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 4 آلاف 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات جراء الفيروس إلي 327 الفا و580 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل شفاء 3 آلاف 682 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 261 ألفا و757 حالة، فيما تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلي 8 آلاف و682 حالة .

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