إصابات في انفجار جنوبي لبنان

بيروت/وسيم سيف الدين، محمد السعدي/الخليج 365

أصيب عدد من الأشخاص، الثلاثاء، بانفجار كبير وقع بمنطقة مأهولة بالسكان في جنوب لبنان، وفق معلومات أولية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن انفجارا وقع بمبنى في بلدة عين قانا (جنوب) أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص (لم يحدده)، وأضرار كبيرة في المباني.

وأكد أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت عددا غير معروف من الجرحى، دون تحديد طبيعة الإصابات.

وشاهد مراسلنا في جنوب لبنان أعمدة دخانية كثيفة في المناطق المحيطة بالبلدة.

وأوضح أن دمارا كبيرا أصاب المبنى الذي وقع فيه الانفجار والأبنية المجاورة له.

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وبحسب مصادر قريبة من مكان الانفجار، فإن "المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مستودع للأسلحة تابع لحزب الله".

وفرض مسلحون تابعون للحزب طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، ومنعوا الناس من الاقتراب.

ولم يصدر تعليق من "حزب الله" على الحادث حتى الساعة 14:50 ت.غ.

ويتحفظ الحزب عادة على المعلومات في أحداث مشابهة.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.