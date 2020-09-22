غزة.. وقفة رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها تجمّع "الأطر النقابية الفلسطينية"، بمدينة غزة، لافتة كبيرة كُتب عليها "التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة للحق الفلسطيني".

وقال النقابي محمد صيام، في كلمة نيابة عن الأطر المشاركة "ندعو النقابات والاتحادات المهنية العربية والدولية المُناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه العادلة، إلى تحمّل مسؤولياتها، ووضع خطة متكاملة لمواجهة جريمة التطبيع".

Advertisements

وتابع "على الدول التي تتجه نحو التطبيع مع إسرائيل مراجعة حساباتها، والتراجع عن هذا القرار، لاحقا لن ينفعكم العدو المجرم ولا الإدارة الأمريكية".

وأشاد صيام بموقف "الشعوب العربية الرافضة للتطبيع"، داعيةً إياهم إلى "رفع صوتهم استنكارا لهذه الجريمة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت فلسطين، التخلًي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية، للدورة الحالية، ردا على "التطبيع" العربي مع إسرائيل.

ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.