عبر تركيا.. 28 شاحنة مساعدات أممية تتجه إلى إدلب

هطاي / الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 28 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية، عبر تركيا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوه غوزو"، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، الذي يقابله من الجانب الآخر معبر "باب الهوى".

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.

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