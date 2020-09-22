تونس: حق الفلسطينيين بأرضهم لم يطبق في عهد الأمم المتحدة

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه "لم يجد طريقه إلى التطبيق" في عهد الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في الاجتماع السنوي للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة.

وأضاف سعيد: "لقد حان الوقت للتفكير معا في مستقبل الإنسانية جمعاء ورفع الظلم عن كل إنسان في العالم"، وفق مقطع فيديو لكلمته نشرته صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك" في ساعة متأخرة مساء الإثنين.

وعبّر الرئيس عن أسفه من أن "الكثير من الحقوق لم تجد طريقها إلى التطبيق، ومنها حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

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وتابع: "لا زالت الكثير من الحقوق لم تلق سبيلها نحو التجسيد"، مؤكدًا أن "العالم اليوم في حاجة إلى أمم متحدة كما يشير إلى ذلك ميثاق هذه المنظمة".

واعتبر الرئيس سعيد أن السنوات والعقود المقبلة ستعرف الكثير من التغيرات.

وشدد على أن "الأمم المتحدة يجب أن تكون متحدة أكثر في ظل قيّم جديدة؛ لأن الإنسانية كلها دخلت مرحلة جديدة من التاريخ".

وأكد أنه "لا يمكن أن تدار العلاقات الدولية بنفس المبادئ التي سارت عليها خلال القرن المنقضي والقرون الماضية".

وختم بأنه "لا ريب في أن منظمة الأمم المتحدة بمختلف هياكلها ومؤسساتها ستكون على موعد مع التاريخ لصنع تاريخ جديد للإنسانية قاطبة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.