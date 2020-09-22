قدم.. رئيس بعثة الهلال السعودي مهدد بالاستبعاد من "أبطال آسيا"

الدوحة / الخليج 365

كسر رئيس بعثة نادي "الهلال" السعودي فهد المفرج، إجراءات العزل الصحي المُتبعة في منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلمت الخليج 365 من مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، أن "المفرج تعمد كسر العزل الطبي التام، بعد تدريب فريقه مساء أمس مخالفا قوانين الحجر، حيث تمكنت كاميرات الفندق من اكتشافه رفقة عدد من أعضاء بعثة الهلال".

وأكد المصدر أن "قوانين البطولة تنص أن من يخرق النظام الصحي يستبعد نهائيا من البطولة، إذ يتوجب على فهد المفرج والمجموعة التي كانت برفقته أن تخضع لحجز صحي لمدة 6 أيام في فندق، بعيد عن البعثات المشاركة في البطولة، ثم مغادرة الدوحة إلى الرياض".

وشدد الاتحاد الآسيوي، في وقت سابق، على ضرورة اتباع معايير السلامة والصحة خلال البطولة، حيث تم إخضاع جميع الفرق المشاركة والحكام والمسؤولين لإجراء فحص قبل الوصول إلى الدوحة، على أن يتكرر الأمر كل ثلاثة أيام خلال سير المنافسات.

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ووضع الاتحاد المشاركين في فقاعة طبية محكمة، بحيث تكون حركة البعثات محصورة فقط ضمن الفنادق والاستاذات وملاعب التدريب.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها أفراد "الهلال"، ظهور 17 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، من أعضاء البعثة السعودية في الدوحة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المجموعة الثانية، برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر استئناف منافسات دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة، بنظام التجمع، عقب توقف البطولة منتصف آذار/مارس من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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