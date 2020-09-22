أحمد يوسف / الخليج 365
قالت مسؤولة أمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن نشرت أول مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.
جاء ذلك في تغريدة لرئيسة البعثة، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر، جريتا سي هولتز، عبر حسابها الموثق على تويتر، دون الكشف عن قوام تلك القوة.
وقالت: "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".
وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتعد الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتمثل الفرع السادس للجيش الأمريكي.
وتحظى العلاقات الأمريكية القطرية في المجال العسكري بتميز، حيث يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.
وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى خارجيا.. واشنطن تنشر قوة فضاء بقاعدة "العديد" في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.