الأولى خارجيا.. واشنطن تنشر قوة فضاء بقاعدة "العديد" في قطر

أحمد يوسف / الخليج 365

قالت مسؤولة أمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن نشرت أول مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.

جاء ذلك في تغريدة لرئيسة البعثة، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر، جريتا سي هولتز، عبر حسابها الموثق على تويتر، دون الكشف عن قوام تلك القوة.

وقالت: "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".

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وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019‎.

وتعد الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتمثل الفرع السادس للجيش الأمريكي.

وتحظى العلاقات الأمريكية القطرية في المجال العسكري بتميز، حيث يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

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