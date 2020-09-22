الجيش والشرطة يطلقان عملية للبحث عن ناشط مختطف جنوب العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، بدء عملية أمنية للجيش والشرطة في محافظة ذي قار، للبحث عن الناشط الشعبي سجاد المشرفاوي، المختطف منذ مساء السبت.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع ) في بيان: "انطلقت اليوم أفواج من جهاز مكافحة الارهاب (تتبع وزارة الدفاع) وفوج من شرطة ذي قار (جنوب) وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر (تتبع وزارة الدفاع) بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف سجاد المشرفاوي (معروف باسم سجاد العراقي) والقاء القبض على الخاطفين".

وأضافت الخلية أن "البحث يشمل مناطق أم الغزلان، ناحية الدواية، الشديد، العبيد، العكيكه، الهصاصره، وسيد دخيل"، مشيرةً أن العملية مسنودة بمروحيات للجيش.

وفرضت القوات الأمنية في محافظة ذي قار حصارا على قضاء سيد دخيل (شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار)؛ بهدف تحريرالمشرفاوي المختطف منذ السبت، ويُعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك.

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وردا على حادثة اختطاف المشرفاوي من قبل مسلحين مجهولين، السبت، تصاعد التوتر في الناصرية؛ إذ أغلق محتجون طرقا رئيسية وجسورا، فيما أضرم مجهولون مساء الأحد النيران في مقر "لواء علي الأكبر"، أحد فصائل الحشد الشعبي.

ويتهم بعض المحتجون فصائل الحشد الشعبي بالتورط في عمليات اختطاف وقتل نشطاء الاحتجاجات، فيما ينفي الحشد ذلك.

وقالت الشرطة العراقية، في بيان الأحد، إنها توصلت إلى خيوط للكشف عن مختطفي المشرفاوي، عبر تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت 565 قتيلا من المحتجين وأفراد الأمن، وفق الحكومة.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحلت محلها حكومة مصطفى الكاظمي، منذ 7 مايو/ أيار الماضي.

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