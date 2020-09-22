وزير الدفاع التركي يبحث مع المشري المستجدات في ليبيا

أنقرة/ صرب أوزر/ الخليج 365
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، المستجدات الأخيرة في ليبيا.
اللقاء جرى في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء.
وأكد أكار خلال اللقاء على روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا، بحسب البيان.
وقال الوزير: "تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين".
وشدد أكار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج "ليبيا لليبيين".
وأوضح أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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