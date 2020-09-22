قطر تبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز التعاون العسكري والأمني

واشنطن / الخليج 365

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، خلال الساعات الأخيرة، مع مسؤولين أمريكيين سبل تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها العطية مع شخصيات أمريكية، على هامش زيارة غير معلومة المدة إلى واشنطن، بدأها الإثنين، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوكالة الثلاثاء، أن العطية استعرض مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، علاقات التعاون بين "البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

كما بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية.

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والتقى العطية أيضا مديرة وكالة التعاون الأمني العسكري بالولايات المتحدة هايدي غرانت، وبحثا تعاون بلديهما عسكريا وطرق تعزيزه.

وزار وزير الدفاع القطري، إحدى وحدات قوات بلاده المسلحة، التي تتلقى تدريبها في الولايات المتحدة في ولاية فيرجينيا الغربية.

وتتواجد هذه القوات ضمن إطار التعاون العسكري بين البلدين، الذي شهد تقدما واضحا في السنوات الأخيرة، سعيا لضمان الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب، حسب "قنا".

وتحظى العلاقات الأمريكية القطرية في المجال العسكري بتميز حيث يتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.