النفط الليبية: عودة تدريجية للمهندسين إلى الحقول والموانئ الآمنة

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء، العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين إلى مواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة، لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى.
وأضافت المؤسسة في بيان، أن أولى الخطوات ستكون من ميناءي الحريقة والبريقة (شرق)، والخطوة الثانية لباقي الموانئ، وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة.
وبدأت المؤسسة ترتيبات تصدير النفط من الموانئ الآمنة، "وستصل ناقلات الخام تباعا اعتبارا من الأربعاء، لشحن المتاح من الخام في الخزانات".
ومؤخرا، رضخ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لضغوط دولية وداخلية بفتح قطاع النفط، في وقت أبدى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، رغبته في تسليم السلطة التنفيذية لمن تختاره لجنة الحوار.
وجاء قرار حفتر بفتح النفط، بعد أكثر من 8 أشهر على غلق حقول وموانئ تصدير النفط والغاز، ما كبّد البلاد خسائر بأزيد من 10 مليارات دولار.
وتوقعت المؤسسة وصول إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم 260 ألف برميل في اليوم، صعودا من متوسط 90 ألفا خلال الأسبوع الماضي.
وبينت أنها عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي خلال اليومين الماضيين، بشأن كافة الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لمصلحة كل الليبيين.
وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله اجتمع، الإثنين، مع المستشار الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لإحاطته بالتحديات التي تواجه قطاع النفط.
وتناول اللقاء مجموعة بلاغات مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط، ضد الأفراد أو الكيانات في الداخل والخارج، التي حرضت أو تسببت في تعطيل الإنتاج، والتأثير على أعمال الشركات الوطنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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