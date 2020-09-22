"الوزراء" المصري يشيد بالإقبال الكبير على التصالح في مخالفات البناء

وترأس مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشدد مدبولي على ضرورة "متابعة ما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء".
وأكد على "الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التي أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء".
وأشاد مدبولي "بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح".
وشدد رئيس الوزراء على أن "الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة".
مؤكدا أنه "تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح".
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