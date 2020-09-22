عمان تصدر صكوكا محلية بقيمة 200 مليون ريال

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الصكوك مدتها ست سنوات بمعدل ربح سنوي 5.25 في المئة.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن البنك المركزي العماني القول إن متوسط السعر المقبول بلغ 804.99 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.800 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.78816 في المئة، ومتوسط العائد 0.78971 في المئة.

​وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، وذلك بحسب الوكالة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.