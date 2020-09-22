شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سودانية تقضى بالسجن عامين لضابط وعريف شرطة بتهمة قتل مهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام سودانية صدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق ضابط وعريف شرطة مع دفع الدية الكاملة، لإدانتهما بتهمة قتل شخص متهم بالتهريب، وأوضحت محكمة جنائية في الخرطوم إلى أن المدانين ينتميان إلى مكافحة التهريب بهيئة الجمارك، مشيرة إلى أنهما قد تسببا في مقتل شخص سودانى متهم بالتهريب بادر بإطلاق النار عليهما في منطقة شرق النيل.



وقضت المحكمة السودانية بالسجن عامين عليهما وألزمتهما بدفع الدية الكاملة، بعد أن أدانتهما بالمادة (130) القتل العمد.



وكشفت مصادر صحفية سودانية، أن المدانين قد رُحِّلا إلى سجن كوبر لتنفيذ الحكم، بالتزامن مع مقتل خمسة من منتسبى مكافحة التهريب التابعة للجمارك، بينهم ملازم أول على يد مهربي سلاح بالولاية الشمالية، إثر كمين نصبه الجناة.