شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة الديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة الديوانية العراقية تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المحافظة، وقالت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي - في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، "إنه تم أيضا تسجيل 296 حالة شفاء جديدة". وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 322 ألفا و856 حالة.

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