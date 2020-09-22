شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. دارة الملك عبدالعزيز توثق ألقاب الملك المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وثّقت دارة الملك عبدالعزيز ألقاب الملك المؤسس منذ شبابه وحتى وفاته يرحمه الله.

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وحظي الملك المؤسس بالعديد من الألقاب كان على رأسها هذه الألقاب التي وثقتها الدارة بتواريخ استخدامها، حيث لُقب الملك المؤسس بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تأسيس تكوينها السياسي.

ولُقب الملك عبدالعزيز بسلطان نجد وملحقاتها عقب توحيده الأحساء وعسير، بينما حصل على لقب ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بعد توحيد الحجاز وملك الحجاز ونجد وملحقاتها تلقب به بعد إعلانه ملكًا على نجد، بينما كان آخر لقب لُقب به هو ملك المملكة العربية السعودية والذي حصل عليه عقب إعلان توحيد المملكة رسميًا.