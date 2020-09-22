شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوالات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية و بالتعاون مع الإدارة العامة للتقنية الرقمية أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوالات بمكة المكرمة.

‏وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي أنَّ هذه الخطوة جاءت لتمكين مقدمي خدمات الجوال من استخراج رخص الإنشاء إلكترونياً عن طريق منصة سبيل الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة لمراجعة أمانة العاصمة المقدسة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية لأبراج الاتصالات اللاسلكية.

وأشار إلى أنَّ تفعيل إصدار رخص إنشاء الأبراج إلكترونياً يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز الجهود وتسهيل جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

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وأكَّد “العتيبي” علىضرورة إظهار أبراج الجوالات ومحطات التقوية اللاسلكية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها على أنحاء مكة المكرمة، واختيار المواقع المناسبة لها، والتأكد من استيعابها لأكثر من مزود خدمة.