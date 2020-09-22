تراجع أسعار الذهب في مصر لأدنى مستوى لها منذ 45 يوما

وسجلت أسعار الذهب، بحسب موقع "المصري اليوم"، أدنى مستوى لها منذ 45 يوما تقريبا. © REUTERS / LEONHARD FOEGER وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا سعرا وصل إلى 830 جنيها للغرام. وبذلك فقد سعر غرام الذهب نحو 10 جنيهات عن سعره أمس الأول. Advertisements وأعلن إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، أسعار الذهب في السوق المحلي خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل عيار 18 سعر 711 جنيهاً للغرام. كما سجل الذهب عيار 24 سعر 948 جنيهاً للغرام. وبلغ أيضا سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهاً.

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