أنطاكيا- سبوتنيك. وصرح مكتب الإعلام في السفارة القطرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على أنباء عقد اللقاء الثلاثي، قائلا: "لم تصلنا أي معلومات رسمية حول زيارة وزير خارجيتنا إلى تركيا، أو عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والإيراني".
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وأجاب المكتب الإعلامي عن سؤال "سبوتنيك" حول الزيارة: "تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري ولم يحدد موعد جديد للزيارة".
وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة قطر تنفي علمها بعقد لقاء ثلاثي مع تركيا وإيران في أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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