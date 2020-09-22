القوات العراقية تبدأ البحث عن "سجاد العراقي"

وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، في بيان لها "انطلقت اليوم، وحدات (أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر)، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) وإلقاء القبض على الخاطفين".

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وأوضحت، بحسب وسائل إعلام عراقية، أن "الواجب يشمل مناطق (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل)".

وأضافت أن ذلك يأتي "بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني "سجاد العراقي" الذي اختطف في مدينة الناصرية، وقد تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة.